Objectifs climatiques 2050: Placer des installations solaires sur les infrastructures, est-ce rentable?

La technologie solaire est en plein essor. Elle permet à la fois de rendre la Suisse plus respectueuse du climat et moins dépendante de l’étranger. Le nombre de modules solaires installés sur les toits a ainsi augmenté de 43% en 2021 par rapport à l’année précédente.

Selon des modèles de calcul, un développement accéléré de l’énergie solaire, en combinaison avec l’éolien et l’hydraulique, permettrait à notre pays de se débarrasser en grande partie de ses soucis d’électricité durant l’hiver. Les surfaces de toitures et les façades de bâtiments existantes offrent le plus grand potentiel de développement.

Cela implique toutefois que les propriétaires privés investissent à grande échelle dans le développement de l’énergie solaire. Selon Swisssolar, l’extension des surfaces solaires devrait être trois fois plus importante pour atteindre les objectifs climatiques de 2050. Il faut donc trouver des endroits supplémentaires où la Confédération, les cantons et les communes puissent actionner ce levier.

La rentabilité comme frein

Une étude publiée en juillet par Energie Zukunft Schweiz arrive à la conclusion que les surfaces des infrastructures ont effectivement un potentiel. En théorie, de tels aménagements permettraient de produire entre neuf et onze gigawattheures d’électricité solaire supplémentaires par an.

Dans un même temps, cette étude souligne, non sans une certaine déception, que l’exploitation de ce potentiel est actuellement très limitée. Le plus grand frein est la rentabilité. Sur les paravalanches, les barrages, les lacs artificiels et autres installations qui ne nécessitent pas une consommation d’électricité sur place, les coûts d’investissement sont souvent trop élevés et les rendements trop faibles.