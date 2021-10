Genève – Places d’amarrage: l’Etat met fin aux passe-droits

La chasse aux bateaux épaves

À Lausanne , le temps d ’ attente pour obtenir une des 1600 place s dont dispose la Ville s’est passablement réduit ces dernières années, passant de six à huit ans à moins de deux ans. Le résultat d’un travail de longue haleine pour éviter les bateaux épaves. « On a une politique très stricte. On demande régulièrement aux gens de remettre en état leur e mbarcation . Lorsqu’une procédure est ouverte, o n ne lâche rien. On va jusqu’au bout. Cela peut mener à la révocation de la place » , explique Pierre-Antoine Hildbrand, chargé de la sécurité et de l’économie à l ’Exécutif de la Ville . Au bout du lac, le Canton a également resserré la vis. « On a fait un gros travail ces trois dernières années. O n a été plus ferme s, rapporte Gilles Mulhauser, directeur de l’ Office cantonal de l’eau . En 2020, nous avons eu une vingtaine de cas de bateau x susceptible s d’être des épave s . Si c’est le cas, ils finissent à la fourrière.»