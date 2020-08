Monde

Placido Domingo: «Je n’ai jamais abusé de personne»

Le célèbre chanteur d’opéra espagnol a été accusé d’avoir agressé sexuellement une vingtaine de femmes aux USA. Rescapé du coronavirus, il souhaite se défendre.

«J’ai changé. Je n’ai plus peur. Quand j’ai appris que j’avais le Covid, je me suis promis que si je m’en sortais vivant, je me battrais pour laver mon nom – je n’ai jamais abusé de personne, je le répéterai tant que je vivrai», a déclaré la superstar de l’opéra, dans une interview exclusive publiée jeudi par le quotidien italien La Repubblica.

Confinement salvateur

«Ces accusations m’ont fait plus de mal que le virus»

Ces accusations «ont déstabilisé ma famille et moi-même» et «m’ont fait plus de mal que le virus. Il ne me reste plus qu’à prendre note du fait que pour l’instant je ne pourrai pas chanter dans certaines parties du monde, comme les États-Unis et l’Espagne, mon pays. Et certainement pas à cause d’un choix fait par le public, qui m’envoie constamment des messages de solidarité. (…) Mais que faire? C’est la vie!".