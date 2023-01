Etats-Unis: Plafond de la dette: le Trésor annonce des «mesures extraordinaires»

États-Unis : Plafond de la dette: le Trésor annonce des «mesures extraordinaires»

Jeudi, alors que le plafond de l’endettement est atteint aux États-Unis, le pays va devoir réagir, notamment en suspendant les versements à plusieurs fonds de retraites et de prestations de santé.

Ces premières mesures concernent l’arrêt de versements à plusieurs fonds de retraites et de prestations de santé ou d’invalidité des agents publics, des ajustements techniques «qui ne sont pas immédiatement nécessaires au paiement des pensions». Dans le même temps, «une période de suspension d’émission de dette» a débuté et durera jusqu’au 5 juin, a ajouté Janet Yellen.

Une «carte de crédit à votre enfant»

«Imaginez que vous donnez une carte de crédit à votre enfant, qui atteint régulièrement le plafond, que vous augmentez donc et ainsi de suite. À un moment, continuez-vous ainsi ou cherchez-vous à changer son comportement?», a ainsi décrit Kevin McCarthy face à la presse.

Côté démocrate, l’élu de Pennsylvanie Brendan Boyle, membre de la Commission du budget de la Chambre, a estimé vendredi que les républicains créaient «une crise qui n’a aucune raison d’être». «Pour le bien de notre économie et des moyens de subsistance des Américains, leurs petits jeux politiques doivent cesser», a ajouté Brendan Boyle.

Très courte majorité

Ces mesures permettent à l’administration américaine de voir venir, mais ne peuvent être que temporaires et, si le Congrès ne parvenait pas à se mettre d’accord, les États-Unis pourraient se retrouver à terme en situation de défaut de paiement. La hausse ou la suspension du plafond d’endettement est un sujet qui revient de manière régulière, avec déjà 79 évolutions depuis 1960, et qui fait ponctuellement l’objet de tensions politiques entre les deux grands partis.

En 2011, l’opposition entre la nouvelle majorité républicaine au Congrès et l’administration démocrate, sous la présidence de Barack Obama, avait été telle que l’agence de notation Standard and Poor’s avait abaissé la note de la dette à long terme des États-Unis, une première qui avait secoué les marchés financiers. Rebelote en 2021: la très courte majorité démocrate au Congrès et l’opposition républicaine ont ferraillé plusieurs mois avant de parvenir à un accord.