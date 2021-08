CFF, Swisscom, La Poste, etc. : Plafonner le salaire des cadres à un million par an: c’est non

Une commission du Conseil des États refuse de limiter la rémunération des patrons des entreprises liées à la Confédération, estimant que la tendance n’est de toute manière pas à leur augmentation.

Le patron des CFF, Vincent Ducrot, a une rémunération (versements au 2e pilier inclus) avoisinant le million de francs. 20min/Tarek El Sayed

Éviter que les patrons des CFF, de La Poste, de la SSR ou encore de Swisscom ne gagnent plus que les conseillers fédéraux: tel était l’objectif établi dans un projet du Conseil national. Mercredi, la Commission des institutions politiques du Conseil des États a sèchement rejeté l’idée: 10 élus ont voté contre et aucun n’a voté pour.

«La commission a pris acte avec satisfaction du fait que, ces dernières années, le Conseil fédéral a mené une politique salariale réfléchie s’agissant des cadres du plus haut niveau hiérarchique, en n’augmentant pas les salaires, voire en les réduisant dans certains cas. Il n’est donc actuellement pas nécessaire de prendre des mesures», dit-elle dans son communiqué de presse.

Personne n’est (plus) au-dessus

Pourtant, ce printemps, le rapport sur les salaires des cadres des entreprises fédérales pour 2020 notait une légère tendance à l’augmentation, et à la stagnation pour d’autres. Le mieux payé d’entre eux est le patron des CFF, Vincent Ducrot, qui doit toucher environ 1 million par an, soit probablement un peu moins que son prédécesseur Andreas Meyer qui, en 2019, avait touché un peu plus de 1’100’000 francs.

Les autres grands patrons sont tous en dessous de ce seuil de 1 million (970’000 pour Hansruedi Köng de PostFinance, 960’000 pour Roberto Cirillo de La Poste, 637’000 pour Andreas Berger de Ruag, etc.). À ce sujet, la commission du Conseil des États craint au contraire qu’avec le projet de plafonnement, certains salaires inférieurs ne finissent par augmenter pour s’en rapprocher.

Le projet va tomber à l’eau

Lors de la session de mars, et contre l’avis du Conseil fédéral, le Conseil national avait pourtant largement accepté l’idée, par 139 voix contre 44. Seul le PLR et une partie du Centre s’y étaient opposés. Selon toute vraisemblance, le projet n’obtiendra donc pas l’aval des deux chambres et tombera à l’eau.