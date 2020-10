«Le lac et ses rives appartiennent à tout le monde», a rappelé mardi Antonio Hodgers dans les colonnes du journal «le Courrier». Pas question donc d’accepter une «privatisation» des plages communales, estime le conseiller d’Etat écologiste. Résultat: son département a mis en consultation auprès de l’Association des communes genevoises un avant-projet de loi leur interdisant de réserver leurs plages à leurs habitants et de faire payer l’accès aux personnes extérieures. La dernière commune à avoir réduit l’accès à ses rives est Collonge-Bellerive. Au début de l’été 2019, elle annonçait rendre payant l’accès à sa très appréciée plage de la Savonnière et réserver celle de la Nymphe à ses résidents. Les communes de Prégny-Chambésy et d’Hermance ont des pratiques similaires.