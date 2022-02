Chemins de fer : Plaidoyer pour «un nouveau pacte ferroviaire européen»

Les patrons de 24 entreprises ferroviaires réclament, dans une tribune publiée dans le JDD, «un investissement européen massif» en faveur du rail.

«Le train est le mode de transport motorisé le plus éco-responsable», plaident les dirigeants dans une tribune publiée en France dans le «Journal du dimanche», se désolant de ce que «la part du ferroviaire dans le transport de passagers et de marchandises reste si faible».

«Parce que nous partageons la conviction que le ferroviaire a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, nous nous engageons concrètement pour le développement du train en Europe», écrivent-ils avant un «sommet ferroviaire européen» qui doit les réunir lundi au siège de la SNCF, en France. Ils promettent une amélioration de l’expérience client, des trains plus verts et davantage recyclables, un effort sur l’innovation et un recrutement plus diversifié, faisant plus de place aux femmes et aux jeunes.