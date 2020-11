Les conducteurs et conductrices devront peut-être continuer de lever le pied sur les boulevards de la Tour et du Pont-d’Arve. Le gouvernement genevois a en effet jugé satisfaisant les tests de limitation de vitesse réalisés sur ces deux axes, a révélé vendredi la «Tribune de Genève». Depuis pratiquement un an, la vitesse ne doit pas y excéder les 30 km/h, afin de réduire le bruit routier. Pour pérenniser ce dispositif, les autorités ont lancé une mise à l’enquête de son maintien, le 11 novembre.