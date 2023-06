Haley Pullos: plainte après son crash sous alcool et drogue

D’après la plainte déposée, qui a pu être consultée par TMZ, la police avait retrouvé dans l’habitacle du véhicule de Haley plusieurs petites bouteilles de tequila. Les agents sur place ont déclaré qu'elle empestait l'alcool, qu’elle avait les yeux vitreux et qu’elle avait des troubles de l’élocution. De plus, l’actrice avait également frappé et insulté un pompier qui venait la secourir et évaluer ses blessures. Elle lui aurait crié de ne pas la toucher, car elle portait «une putain de chemise à 400 dollars» sans se soucier le moins du monde des autres blessés de l’accident qu’elle avait causé.