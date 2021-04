Litige sino-genevois autour de la vente de l’Opéra des Nations. Dans son édition de samedi, « Le Temps » révèle qu’une société chinoise a déposé une plainte civile en dommages et intérêts auprès de la justice genevoise, l’automne dernier. Wu Promotion affirme que la structure provisoire, que le Grand Théâtre lui avait vendue après l’avoir utilisée durant trois saisons aux Nations pendant la durée de sa rénovation à la Place Neuve, n’est pas exploitable. L’entreprise de spectacles réclame une somme de sept millions de francs. L’arène de bois, démontée en 2019 en vue de son réaménagement à Pékin, se trouve actuellement en pièces détachées en Allemagne.

Les versions sur ce qu’il s’est passé divergent, relève le journal. Des plans n’auraient pas été remis au nouveau propriétaire, et des pièces auraient été dégradées, selon certains. Pour d’autres, l’acquéreur n’aurait pas effectué des travaux qu’il s’était engagé à faire sur la parcelle Rigot. Le président du C onseil de fondation du Grand Théâtre, Xavier Oberson, a confirmé au « Temps » un contentieux et conteste les allégations de Wu Promotion.