Education sexuelle: Plainte contre les auteurs d’une brochure «porno» pour les écoles

Éducation sexuelle : Plainte contre les auteurs d’une brochure «porno» pour les écoles

La brochure «Hey you» destinée à l’éducation sexuelle des élèves dès 12 ans avait fait grand bruit et provoqué l’ire de certains parlementaires l’été dernier . Elle fait l’objet désormais d’une plainte pénale de la part de l’Association Initiative de protection, qui s’engage en faveur d’une éducation sexuelle basée sur des faits et adaptée à l’âge. Celle-ci dénonce lundi ce fascicule de 60 pages qu’elle juge carrément «pornographique».

Plainte contre Santé Sexuelle Suisse

Pour l’Association, qui compte dans son comité de présidence le conseiller national Benjamin Roduit (C/VS), la brochure va beaucoup trop loin. «Divers passages attestent clairement que le public cible, les enfants dès 12 ans, est incité et poussé à l’utilisation d’accessoires sexuels, et est ainsi entraîné à commettre des actes d’ordre sexuel. Une telle approche est punissable», estime-t-elle. Du coup, elle a déposé plainte contre l’éditeur de la brochure, soit la fondation Santé Sexuelle Suisse, et contre l’association du même nom. La plainte vise aussi deux rédactrices responsables.

OFSP aussi dans le viseur

L’association a également lancé une procédure administrative contre l’Office fédéral de la santé publique, afin qu’il ne soutienne plus financièrement Santé Sexuelle Suisse. «Il ne faut pas que les parents et autres contribuables doivent financer cette brochure porno et que leurs enfants soient entraînés dans des actes illicites et punissables, susceptibles de porter atteinte à leur développement psychique, émotionnel et sexuel», conclut-elle.