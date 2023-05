Etats-Unis: Plainte contre l’ex-avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour agression sexuelle

La plaignante assure avoir gardé des enregistrements audio montrant que son ex-patron la harcelait. D’après elle, Rudy Giuliani consommait beaucoup d’alcool et prenait ouvertement du viagra. Elle ajoute aussi qu’il exigeait des faveurs sexuelles «pendant qu’il prenait des appels téléphoniques sur haut-parleur de la part d’amis et de clients très en vue, dont le président Trump».

Selon le «New York Daily News», l’un des représentants de l’ancien maire de New York, affirme qu’il «nie avec véhémence et complètement les allégations contenues dans la plainte et qu’il a l’intention de se défendre rigoureusement contre ces allégations». «Il s’agit d’un pur harcèlement et d’une tentative d’extorsion», ajoute ce représentant qui n’est pas nommé.