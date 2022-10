Plainte à Genève contre trois syndicats avant la grève des maçons

Genève : Plainte contre trois syndicats avant la grève des maçons

Lundi matin, l’antenne genevoise de la société suisse des entrepreneurs (SSE) a décidé de porter plainte au bout du lac contre les syndicats Unia, SYNA et SIT. Cette nouvelle intervient dans un climat déjà tendu entre le patronat et les maçons, en marge des négociations concernant la Convention nationale (CN) qui échoient fin 2022. Dans les pages du « Temps », la SSE indique agir ainsi en ultime recours.

Elle remet en cause la distribution de bulletins de vote sur les chantiers en prévision de la grève, prévue les 7 et 8 novembre prochains. Ceux-ci n’offraient que deux cases à cocher – un jour de grève ou deux jours de grève, sans option contre l’arrêt du travail – et ont été mis en circulation alors que les négociations n’étaient pas terminées. Christian Capacoel, porte-parole d’Unia, assume: «Le principe de la grève avait déjà été décidé en assemblée générale et il serait irresponsable d’attendre la fin de la convention pour organiser nos actions.» Il indique toutefois rester ouvert au dialogue.