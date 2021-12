Californie : Plainte contre Walmart pour élimination illégale de déchets dangereux

Le géant américain de la distribution est accusé d'avoir jeté de grandes quantités de déchets dangereux dans des décharges locales au cours des six dernières années.

Une plainte a été déposée lundi en Californie contre le géant de la distribution Walmart, accusé d’avoir jeté de manière illégale et pendant plusieurs années des millions de déchets dangereux, comme des batteries ou aérosols. La plainte a été déposée conjointement par le procureur général de Californie, Rob Bonta, et les procureurs de six comtés de l’État, ainsi que par le département de contrôle des substances toxiques de l’État (DTSC).