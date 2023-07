«ACAB»: la justice ne poursuivra pas la députée Mathilde Marendaz

«Le slogan ACAB visant tous les policiers et non pas directement les auteurs des plaintes, ces derniers n’ont pas la qualité de «lésés» et les infractions en question ne peuvent donc pas être poursuivies», indique le Ministère public. De plus, on ne peut pas retenir la discrimination et l’incitation à la haine en lien avec l’article 261bis du Code pénal car «ce groupe professionnel ne figure pas dans la liste exhaustive des catégories protégées (race, ethnie, religion et orientation sexuelle)».