Autriche : Plainte d’enfants et d’ados contre l’inaction climatique du gouvernement

Âgés entre 5 et 16 ans, douze plaignants ont saisi mardi la cour constitutionnelle en Autriche pour demander la révision d’une loi qui ne les protège pas assez du changement climatique.

Fridays for Future Vienna

«Nous les jeunes, nous allons devant les tribunaux parce que, comme nos parents, nous avons le droit à un monde dans lequel nous pouvons vivre heureux et en sécurité», a déclaré dans un communiqué Smilla, une plaignante de 14 ans. Elle fait partie des douze enfants et ados, âgés entre 5 et 16 ans, qui ont saisi mardi la cour constitutionnelle en Autriche pour demander la révision d’une loi qui selon eux ne les protège pas suffisamment des conséquences du changement climatique.