Genève: Plainte déposée contre les gens du voyage à Thônex

Dimanche soir, plusieurs dizaines de caravanes ont investi la commune de Thônex. A leur bord, des Yéniches, une communauté suisse de gens du voyage. Bien que reconnue par la Confédération comme une minorité nationale, elle n’est pas la bienvenue partout. Dans un communiqué, lundi, le Conseil administratif thônésien a annoncé qu’il avait déposé une plainte pénale pour violation de domicile, dommage à la propriété et vol d’énergies (eau et électricité). Il reproche aux Yéniches de s’être illégalement installés au parc F.-A Châtrier, un lieu festif et estival, au détriment des habitants.