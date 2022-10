GRÈVE DES MACONS: Plainte des patrons contre les syndicats jugée irrecevable

GRÈVE DES MAÇONS : Plainte des patrons contre les syndicats jugée irrecevable

La Chambre des relations collectives de travail genevoise (CRCT) ne se prononcera pas sur le litige opposant les syndicats et les patrons, en vue de la grève des maçons annoncée les 7 et 8 novembre prochain. Fin octobre, la Société suisse des entrepreneurs et le Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil avaient déposé une requête contre Unia, Syna et le SIT. Ils les accusaient de rompre la paix du travail en préparant des grèves sur les chantiers, alors que des négociations sur la nouvelle convention collective de travail sont en cours.