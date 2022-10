Genève : Plainte des TPG pour des véhicules bloqués durant la grève

Les députés d’Ensemble à Gauche, Pierre Vanek, Rémy Pagani et Jean Burgermeister, devant un tram des TPG, jeudi passé.

Dans un communiqué, le Syndicat des services publics (SSP) évoque «une plainte déposée contre trois députés», ainsi que «des menaces d’amende agitées, suite à la manifestation de la fonction publique sur le Pont du Mont-Blanc» mercredi dernier. Le cortège était en effet passé par l’ouvrage alors que le parcours indiqué par la police prévoyait d’emprunter le pont des Bergues. Le SSP «dénonce la tentative de judiciarisation de la conflictualité sociale» et «exige le classement de la plainte et l’annulation de toute éventuelle amende et apporte son soutien à l’un de ses députés qui fait l’objet de la plainte, notre membre Rémy Pagani.»