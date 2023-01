Etats-Unis: Plainte d’héritiers de Juifs contre un musée pour récupérer un Picasso

États-Unis : Plainte d’héritiers de Juifs contre un musée pour récupérer un Picasso

En 1938, les Juifs allemands Karl et Rosi Adler fuient le régime nazi et vendent un Picasso pour financer leur voyage: 85 ans après leurs héritiers veulent récupérer le tableau, propriété d’un musée de New York et évalué entre 100 et 200 millions de dollars.