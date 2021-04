Ouïghours : Plainte en France contre quatre multinationales de l’habillement

Des ONG et une rescapée ouïghoure ont lancé une procédure de plainte. Elles accusent les multinationales de tirer profit du travail forcé.

Dans un communiqué, les ONG et une rescapée ouïghoure ont annoncé avoir déposé une plainte en France contre quatre multinationales de l’industrie textile. Elles accusent les entreprises de tirer profit du travail forcé imposé à la minorité musulmane des Ouïghours en Chine.

Les sociétés Inditex (propriétaire de la marque Zara), Uniqlo, SMCP (Sandro, Maje, ...) et le chausseur de sport Skechers sont accusés de «recel de travail forcé et de crimes contre l’humanité» dans cette plainte, déposée par l’association anticorruption Sherpa, le collectif Ethique sur l’étiquette, l’Institut ouïghour d’Europe» (IODE) et une femme ouïghoure ayant été internée dans la province du Xinjiang (nord-ouest de la Chine).