Guerre en Ukraine : Plainte en Suisse après l’attaque d’un journaliste genevois en Ukraine en mars

Le journaliste genevois a été blessé aux bras et à la tête par des bris de verre.

«Première plainte pénale»

Le Ministère public de la Confédération a confirmé vendredi à l’AFP avoir reçu la plainte, et a indiqué qu’elle «va maintenant être examinée selon la procédure habituelle». «Il s’agit de la première plainte pénale reçue dans ce contexte» ukrainien, a-t-il précisé. L’examen de la plainte doit permettre de déterminer si les autorités fédérales sont compétentes et s’il existe des soupçons suffisants pour ouvrir une procédure pénale. Selon Civitas Maxima, le 6 mars, quelques jours après l’invasion russe en Ukraine, le photographe de presse Guillaume Briquet est tombé dans «une embuscade tendue par un commando russe» .

Il conduisait lorsque son véhicule – immatriculé à Genève et sur lequel figurait les mentions «presse» de chaque côté – a été visé de deux balles du côté conducteur et de deux balles du côté passager. Il a été blessé aux bras et à la tête par des bris de verre.