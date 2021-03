ONG : Plainte historique en Russie contre des combattants de «Wagner»

Trois ONG ont annoncé lundi avoir déposé plainte contre des mercenaires de l’organisation «Wagner» pour le meurtre d’un Syrien en 2017.

Dans un communiqué, les trois ONG – le Centre syrien des médias et de la liberté d’expression (SCM), la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’organisation russe Memorial – affirment avoir identifié et «produit des preuves» attestant que des hommes de Wagner ont torturé et décapité un déserteur supposé de l’armée syrienne, en 2017.