Dans le détail, le canton de Suisse centrale s’est fait livrer 25’000 masques falsifiés et défectueux pour environ 250’000 francs. Quelque 5000 d’entre eux ont notamment été distribués à des médecins et à des EMS. Le conseiller d’État glaronais, Rolf Widmer, exprime son inquiétude dans le reportage télévisé: «Nous avons remis les masques aux personnes qui se battent en première ligne contre le virus, en espérant qu’il n’y ait pas de transmission du virus» dit-il, et il ajoute: «Nous allons examiner avec nos avocats si nous devons prendre des mesures juridiques ou si cela sera poursuivi automatiquement par la justice.» À Zurich, une procédure pénale est déjà en cours pour soupçon d’usure. Et l’Administration fédérale des douanes aurait perquisitionné les bureaux de la société Emix. Pour l’instant, la présomption d’innocence prévaut.