Football: Plainte pour harcèlement contre le patron du PSG

Nasser Al-Khelaïfi (photo) et Hicham Karmoussi auraient commencé à collaborer en 2000.

Hicham Karmoussi, ex-majordome marocain de Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, le club de foot de la capitale française, a porté plainte à Paris jeudi contre son ex-chef notamment pour «travail dissimulé» et «harcèlement», a appris l’AFP de source proche du dossier vendredi.

Dans cette plainte simple, dont l’AFP a eu connaissance, Hicham Karmoussi, 48 ans, dénonce un travail dissimulé, un emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail, un harcèlement moral, des violences psychologiques, des menaces et des conditions de travail contraires à la dignité humaine.

«Un rythme insoutenable»

«Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al-Khelaïfi et à un rythme insoutenable», a déclaré à l’AFP son avocat, Me Antoine Ory.

«C’est un non- événement, cela fait partie de la volonté, puisque Nasser Al-Khelaïfi est quelqu’un de connu, de faire du buzz pour essayer d’obtenir des avantages indus», ont aussi réagi Me Renaud Semerdjian et Francis Szpiner, avocats du président du PSG, menaçant de poursuites en cas de «divulgation d’informations sur la vie privée» de leur client ou de tiers.