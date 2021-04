Hauts-de-Seine (F) : Plainte pour violences dans un institut pour enfants sourds

Une élève de 15 ans a déposé une plainte pour violences physiques au sein de l’institut public Gustave-Baguer d’Asnières-sur-Seine, spécialisé dans l’enseignement pour jeunes atteints de troubles auditifs.

Des témoignages dénoncent notamment le recrutement de personnels non formés et réagissant avec «violence», comme «un animateur qui plaque un ado au sol».

La plainte a été déposée le 7 avril dans le Val-d’Oise, selon une source proche du dossier. Elle vise un infirmier de l’institut, d’après une autre source y ayant eu accès. La plainte a été orientée vers le parquet de Nanterre. Ce dernier dirige depuis un an une enquête préliminaire sur cet institut qui peut accueillir jusqu’à 180 élèves à partir de la petite enfance, dont des jeunes sourds ou malentendants, avec parfois des troubles psychiatriques.

L’institut dans l'œil de la justice depuis un an

La justice a commencé à s’intéresser à cet institut après le signalement d’un pédopsychiatre, en janvier 2020, inquiet pour une adolescente sourde. Cette jeune handicapée, «particulièrement fragile», serait sortie «terrorisée» d’un entretien avec le directeur dont la gestion «autoritaire et non concertée avec son équipe» est par ailleurs dénoncée dans ce signalement consulté par l’AFP.

Le parquet de Nanterre a ensuite ouvert une enquête préliminaire, révélée par Mediapart en avril 2021. Des témoignages de professionnels et de familles, recueillis par le site d’investigations, dénoncent notamment le recrutement de personnels non formés et réagissant avec «violence», comme «un animateur qui plaque un ado au sol».