Traçage publicitaire : Plaintes contre Apple pour son code de pistage sur iPhone

Une ONG autrichienne accuse la firme d’avoir installé un système d’identification pour les annonceurs, à l’insu des utilisateurs de ses smartphones.

Ce code IDFA («identifiant pour les annonceurs») est utilisé par Apple sur ses téléphones «à l’insu de l’utilisateur ou sans son consentement», a assuré NOYB (pour «none of your business», «ce n’est pas vos affaires», en anglais) dans un communiqué.

Identifier les utilisateurs

«Tout comme une plaque d’immatriculation, cette chaîne unique de chiffres et de caractères permet à Apple et à des tiers d’identifier les utilisateurs à travers les applications et même de relier les comportements en ligne et sur mobiles», a fait valoir NOYB.