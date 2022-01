Climat : Plaintes d'ONG contre les «promesses en l’air» de Londres

Deux associations ont lancé des procédures judiciaires contre le gouvernement britannique, car il n'aurait pas démontré, selon elles, la crédibilité des projections de sa stratégie climatique.

L’association Friends of the Earth est coutumière d’actions en justice outre-Manche, comme ici contre la 3e piste de l’aéroport londonien de Heathrow (photo du 27 février 2020).

Deux organisations de défense de l’environnement attaquent en justice la stratégie climatique du gouvernement britannique, dénonçant des «promesses en l’air», alors que le pays s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. «Le gouvernement a tracé une voie imaginaire pour réduire les émissions de carbone, mais aucun plan crédible pour y parvenir», a résumé mercredi Katie de Kauwe, avocate de l’ONG Friends of the Earth, citée dans un communiqué.

Stratégies insuffisantes

L’organisation ClientEarth parle dans un communiqué séparé de «promesses en l’air», affirmant notamment que le plan du gouvernement repose sur des technologies non encore éprouvées. L’absence de «stratégies suffisantes et crédibles» signifie que le pays «risque de devoir introduire des mesures plus drastiques à l’avenir.»