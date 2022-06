Football : Plaintes de la Liga contre le PSG et Manchester City

La Ligue espagnole reproche aux deux équipes des manquements au fair-play financier dans le cas de la prolongation de Mbappé à Paris et de l’arrivée de Haaland en Angleterre.

Le dirigeant espagnol est l’un des critiques les plus virulents des clubs soutenus par des États, à savoir le Qatar pour le Paris SG et les Émirats arabes unis pour Manchester City. Il leur reproche de détourner le fair-play financier établi par l’UEFA et de déséquilibrer la concurrence sportive et économique entre les clubs.