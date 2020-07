Plaintes pénales contre une collecte frauduleuse

Actif sans gêne dans les trains

Interrogé sur la présence active de ces jeunes individus dans les rames CFF, sans masque et sans titre de transport semble-t-il, le porte-parole de l’entreprise de transport public nous a assuré que les consignes étaient strictes: «Les contrôleurs font diffuser une annonce dans les rames pour mettre en garde les passagers quand des mendiants ou de faux pétitionnaires sont repérés à bord. Et ils font descendre du train ces individus.» Un photojournaliste à bord d’une rame entre Lausanne et Vevey il y a une dizaine de jours a assisté à un scénario très différent. «J’ai vu un de ces individus solliciter chaque passager avec cette fausse pétition, témoigne-t-il. Il a obtenu de l’argent d’une dame âgée. À l’approche de deux contrôleurs, je les ai avertis de la scène.» Tandis qu’ils avaient l’individu en vue, ils ont assuré le pendulaire qu’ils allaient agir. Mais ils sont partis alors en sens inverse sans contrôler l’individu, et aucune annonce n’a été faite dans la rame jusqu’en gare de Vevey.