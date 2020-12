Netflix : «Plan cœur»: une bonne et une mauvaise nouvelle

Netflix a annoncé que la série française aurait droit à une troisième saison, mais qu’il s’agirait de la dernière.

Lancée en 2018, «Plan Cœur» raconte le quotidien d’Elsa, Charlotte et Émilie, trois amies incarnées respectivement par Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et Joséphine Draï. Créée par Noémie Saglio (à qui l’on doit «Connasse») et Julien Teisseire, la série a déjà connu deux saisons ainsi qu’un épisode spécial consacré au confinement et intitulé «PlanConfiné.e.s», proposé le 26 août 2020.