La police a également fouillé la voiture et a saisi des fleurs de cannabis, une grande quantité d’argent ainsi que la clé d’un box de garage. Dans ce dernier, les agents ont découvert une serre contenant plus de 700 plants de cannabis. En outre, une arme prohibée et des outils de jardinage volés ont été retrouvés sur place. Le locataire du garage, âgé de 36 ans, était également sur place. Le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit effectuée au lieu de résidence du locataire. Sur place, la police a également pu saisir du matériel d’emballage de cannabis, des drogues et des armes.