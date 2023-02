Etude: Planter des arbres en ville réduirait le nombre de décès

Étude : Planter des arbres en ville réduirait le nombre de décès

Une étude publiée dans la revue scientifique «The Lancet» arrive à la conclusion qu’il ne faut pas hésiter à planter des arbres dans les villes. Les chercheurs ont analysé 93 villes européennes (dont Genève, Bâle et Zurich) et découvert qu’une hausse à 30% de la couverture arborée pourrait aider à réduire la température de 0,4 degré en moyenne. Ils ont mis en corrélation ce chiffre avec le nombre de décès. Ils ont ainsi calculé qu’un tiers des 6700 décès prématurés attribués à la chaleur en 2015 dans les villes européennes auraient pu être évités en augmentant la couverture arborée à 30%. Actuellement, cette proportion est d’environ 15%.

«Nous encourageons les urbanistes et les décideurs à intégrer des infrastructures vertes en ville adaptées à chaque contexte local, tout en la combinant à d’autres interventions pour maximiser les avantages pour la santé et promouvoir des villes plus durables et résilientes», a déclaré le coauteur de l’étude, Mark Nieuwenhuijsen, directeur de l’urbanisme, de l’environnement et de la santé, à l’Institut de recherche de Barcelone.