Les Hôpitaux universitaires de Genève plantent des milliers de végétaux

Les nouvelles plantations permettront des pauses en extérieur plus douces pour les patients et le personnel soignant.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé de verdir leur site principal de la Cluse-Roseraie, et n’ont pas fait les choses à moitié. En quelques mois, 1’071 arbres, arbustes, plantes et autres végétaux ont été plantés. L’action cible particulièrement la rotonde de l’entrée principale, la maternité, les urgences pédiatriques et le bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard- des espaces très bétonnés. Les végétaux, majoritairement bio et locaux, seront traités avec des produits bio, qui ont largement « remplacé les produits phytosanitaires», écrivent les HUG. Sur d’autres sites, des «actions mécaniques» sont privilégiées- des moutons tondent la pelouse dans le parc de la Clinique de Joli-Mont, et des chèvres naines font de même dans celui de l’Hôpital de Loëx.