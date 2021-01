France : Plantu, célèbre dessinateur du Monde, va poser ses crayons

Le dessinateur de presse historique du journal français va prendre sa retraite le 31 mars, après plus de 50 ans de collaboration.

«Le 31 mars, a expliqué Plantu, je serai remplacé par des dessins de Cartooning for peace, l’association que j’ai créée avec (l’ancien secrétaire général de l’ONU) Kofi Annan il y a 15 ans» et, en fonction de l’actualité, il y aura «un dessin américain, russe, vénézuélien, algérien».

Jérôme Fénoglio explique pour sa part avoir préparé avec le dessinateur, qu’il qualifie de «monument du journal», son départ «longtemps en amont» afin de marquer l’engagement «très fort» du quotidien dans le renouvellement du dessin de presse. Notamment en mettant en avant «de jeunes talents féminins» dans un milieu très masculin. Cette collaboration avec «Cartooning for peace» permettra aussi de «développer en Une des regards internationaux sur l’actualité, de varier les angles», ajoute M. Fénoglio.

«Interprète» de l’actualité

Jusqu’ici Jean Plantureux – de son vrai nom – croquait chaque jour l’actualité sur un ton volontiers railleur et décalé, réunissant souvent plusieurs faits marquants du jour dans un unique éclairage humoristique. «Certains matins, j’ai tellement peu d’inspiration que j’ai des idées noires», confiait-il en 2018. Au point de «me dessiner, une pierre autour du cou, avant de me jeter au fond d’une bassine d’eau».

Militant pour la liberté d’opinion

Au travers de son association Cartooning for peace et avec l’ONG Reporters sans frontières (RSF), Plantu mène une campagne pour que le dessin de presse soit reconnu par l’Unesco comme un droit humain fondamental. «L’humour et les images dérangeantes font partie de nos démocraties», répétait-il en 2019 dans Le Monde, après la décision du New York Times de bannir les caricatures politiques de ses éditions internationales.