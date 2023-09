Planzer Colis: Nouvel accord: travailler moins pour le même salaire

Excellente nouvelle pour les quelques 450 employés de Planzer Colis. Après des négociations entre l’entreprise de livraison et les syndicats syndicom et transfair, une convention collective de travail (CCT) a pu être signée. Les travailleurs bénéficieront alors d’une réduction de la durée de travail hebdomadaire de 48 à 44 heures sans réduction de solde et de l’introduction d’un salaire minimum. En outre, le personnel de distribution aura des droits de participation au sein de l’entreprise.