Musique : Plastic Bertrand: ça plane toujours pour lui

L’artiste belge, auteur du tube planétaire «ça plane pour moi», revient à 66 ans avec un 10e album. Son image d’extraterrestre lui colle toujours à la peau.

Fan de Keith Moon

«Parti dans tous les sens»

Il ne veut plus en parler. De toute façon, il n’y a que lui aux yeux du grand public, comme l’a prouvé la tournée à succès Stars 80. Un engouement plus facile à gérer aujourd’hui qu’à 20 ans, quand on voit son nom écrit en grand sur Times Square à New-York ou quand on devient du jour au lendemain star d’un show télé en Italie, pays où il fut aussi la vedette d’un roman-photo. «En Italie, à Milan, j’avais six assistants, c’était fou. Et quand tu vois ton nom sur Times Square, tu ne parles plus à personne !».