Suisse

Plastiques: près 14'000 tonnes dans la nature

Selon l'Office fédéral de l'environnement, près de 14'000 tonnes de matières plastiques sont rejetées chaque année dans les sols et les eaux suisses.

Dans une vue d’ensemble publiée jeudi par l’OFEV, il ressort que près de 14’000 tonnes de plastiques sont rejetés chaque année dans la nature. La plus grande partie provient de l'abrasion des pneus et du littering.

Les matières plastiques sont partout, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Au vu des préoccupations que l'élimination de ces matières suscite au Parlement et compte tenu des effets potentiels sur la santé humaine et animale, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a élaboré une vue d'ensemble des flux de matières plastiques.

Rétention insuffisante

Pneus et littering

Le littering totalise lui 2700 tonnes. Ces plastiques abandonnés dans la nature se désintègrent lentement en microplastiques et finissent dans le sol et les eaux.

Terrains de sport ou textiles

Ces valeurs sont tirées de modélisations et d'extrapolations. Elles ne tiennent pas toutes compte des mesures de nettoyage et des mécanismes de rétention existant en Suisse, ce qui explique que certaines d'entre elles soient surestimées, explique l'OFEV. L'office nuance donc certains de ces résultats.

Effets sur la santé mal compris

Dans l'ensemble, le flux des matières plastiques indique que les apports dans les sols sont beaucoup plus élevés (près de 12'000 tonnes par an) que dans les eaux de surface (près de 2000 tonnes par an). Pour l'OFEV, il est donc nécessaire d’accorder une plus grande attention aux sols.