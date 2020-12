Météo : Plateau enneigé et nombreux accidents de circulation

La plupart des accidents rapportés par les polices cantonales ont seulement causé des dommages aux tôles.

L’hiver météorologique commence le 1er décembre et dure jusqu’à la fin du mois de février. Comme chaque année, les premières neiges sur les routes ont provoqué de nombreux accidents et autres perturbations.

Parmi ceux-ci, en fin de matinée, quatre accidents avaient occupé la Police cantonale fribourgeoise. Deux sur l’A12, un à La Verrerie et l’autre à Gumefens.

Il y a eu également un accident à Bulle et un autre en Ville de Fribourg. Perte de maîtrise, distance insuffisante entre les véhicules et vitesse inadaptée aux conditions météorologiques ont été les principales causes de ces accidents qui ont fait un blessé léger.