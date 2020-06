Fribourg

Plateforme pour se mobiliser en faveur du climat

Le Canton a lancé mardi un site participatif qui met en lumière les citoyens et leurs actions. L’idée est de parvenir à un changement en partageant les expériences et les idées de chacun.

Le canton de Fribourg a présenté mardi sa plateforme dédiée au climat. L'instrument doit permettre à chacun de partager ses idées, ses expériences et ses gestes quotidiens dans le but d'améliorer la situation environnementale.

Le lancement du site monplanclimat.fr.ch , au théâtre de l'Equilibre à Fribourg, a été faite par le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, ministre de l’Aménagement, de l’Environnement et des Constructions, et par Céline Girard, responsable cantonale du plan climat.

La plateforme vise à mettre les citoyens et leurs actions au quotidien en lumière. Elle veut proposer des pistes et des outils garantissant à chacun de s’engager en faveur du climat. Interactive, elle doit s’enrichir de multiples témoignages, articles et interviews proposant des réflexions et des solutions.