Football : Platini et Blatter acquittés: le match n’est pas fini

Paiement suspect ou contrat oral

Le Français de 67 ans et le Suisse de 86 ans avaient comparu en juin au sujet d’un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros) versés par la Fifa à Michel Platini. Défense et accusation s’accordaient sur un point: le triple Ballon d’Or a bien conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lors du premier mandat de ce dernier à la tête de la Fifa, et les deux hommes ont signé en 1999 un contrat convenant d’une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses, intégralement payée par la Fifa.