Bisbille à la tête du football

Platini: «Infantino devrait remettre son mandat»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino est arrivé à la tête de l'instance mondiale «par un habile concours de circonstances», estime son rival Michel Platini dans un entretien avec le magazine suisse L'Illustré publié mercredi.

Michel Platini (à dr.) et Gianni Infantino, à l’époque où les deux hommes étaient respectivement président et secrétaire général de l’UEFA.

Gianni Infantino et le procureur général suisse Michael Lauber «se croient intouchables et au-dessus des lois», estime le Français, écarté de la course à la présidence de la FIFA après avoir été suspendu par la fédération internationale pour un paiement controversé reçu de l'ex-patron du football mondial Sepp Blatter.