Basketball : Play-off de NBA: les Celtics corrigent le Heat

À Miami, Boston a remporté dans la nuit de jeudi à vendredi l’acte II de la finale de Conférence Est (102-127) et égalise à 1-1 dans la série.

Guidé par Jayson Tatum et Marcus Smart, Boston, plus fort dans tous les secteurs, a égalisé à une victoire partout (102-127) face à Miami, jeudi dans leur finale de Conférence Est, reprenant de surcroit l’avantage du parquet en play-off NBA.

Redoutable «Big3»

Quand ils jouent à ce niveau d’intensité et de précision, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart ont tout d’un redoutable «Big3». Agressif, le premier a donné le la en première période, inscrivant 20 (70% de réussite aux tirs) de ses 27 points. Le second n’a pas été en reste (24 pts, 8 rbds) et le troisième s’est démultiplié, frôlant le triple-double (24 pts, 12 passes, 9 rbds).