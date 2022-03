Hockey sur glace - Play-off de Swiss League: ça chauffe pour La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu mercredi soir lors du deuxième match des demi-finales des play-off de Swiss League. Les Abeilles se sont inclinées 2-5 (1-1 0-2 1-2) à domicile contre Olten et sont désormais menées 0-2 dans la série au meilleur des sept matches.

Simon Sterchi (5e), Léonardo Fuhrer (25e), Stanislav Horansky (34e) et Silvan Wyss (46e) ont fait passer la marque à 1-4 et acté la deuxième victoire de leurs couleurs. La réussite de David Eugster (58e) n’a servi à rien, sinon à énerver les visiteurs qui ont marqué un 5e but par Simon Sterchi, à la 59e, dans la cage vide.