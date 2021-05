Basketball : Play-offs: Capela et Atlanta se rapprochent du deuxième tour

Les Hawks mènent 3-1 dans leur série face aux Knicks. Le Genevois a cueilli quinze rebonds lors de la victoire 113-96 de dimanche. Brookyln est également en bonne voie pour se qualifier.

Atlanta n’est plus qu’à une victoire d’une qualification pour le deuxième tour des play-off en NBA. Vainqueurs des Knicks dimanche lors de l’acte IV (113-96), les Hawks, emmenés par un Trae Young en grande forme (27 points), mènent 3-1 dans la série et auront l’occasion de conclure sur le parquet de la franchise new-yorkaise mercredi.

Clint Capela et les siens ont fait la différence lors de la seconde période (53-49 à la mi-temps) et lors du troisième quart surtout (35-22), avec au final trois joueurs au-dessus de 20 points: Trae Young, John Collins (22) et Danilo Gallinari (21). Le pivot genevois, lui, a brillé sous les paniers (15 rebonds, dont 12 en défense) et a réalisé son 50e double-double de la saison (10 points). Le tout en 28’04 de jeu (différentiel de +10).