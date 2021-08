Android : Play Store: notes différentes selon le pays et l’appareil

Google va adapter le système de notation des apps proposées dans sa boutique pour le rendre plus pertinent.

«Les évaluations aident les utilisateurs à choisir les applications à télécharger et elles sont prises en compte pour la présentation et le placement sur le Play Store. Mais comme l’expérience de l’application peut varier en fonction de la région et du type d’appareil de l’utilisateur, les notes globales ne donnent pas toujours une image complète de la situation», constatent dans un billet de blog Tom Grinsted, Scott Lin et Tat Yang Koh, chefs de produit de la division Google Play.