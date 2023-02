États-Unis : Playboi Carti aurait tenté d’étouffer sa petite amie

La victime présumée est sa petite amie. Elle fréquente l’artiste depuis 2020 et habite avec lui depuis juillet 2022, selon TMZ . La femme, dont l’identité n’a pas été révélée, a déclaré à la police qu’elle était enceinte de 14 semaines au moment de son agression. L’Américain de 26 ans a nié tout acte répréhensible et son avocat a déclaré que l’affaire serait classée sans suite.

Playboi Carti, qui a connu un gros succès avec l’album «Die Lit» sorti en 2018, et déçu ses fans avec «Whole Lotta Red» deux ans plus tard, a déjà fait parler de lui dans la rubrique des faits divers. En 2020, lors d’un contrôle routier, la police avait trouvé des sacs de marijuana, des armes à feu et de nombreux médicaments dans son véhicule. Plus récemment, c’est le concert mouvementé à Frauenfeld (TG) de l’ex d’Iggy Azalea qui avait intéressé la presse.