Offensive de charme : Playboy lance son rival d’OnlyFans

La plateforme de la marque au lapin s’affiche avec Cardi B, plusieurs playmates et la streameuse «Amouranth», vedette de Twitch.

Cardi B, également fondatrice et directrice artistique de la plateforme, et la streameuse «Amouranth».

Playboy a mis en ligne Centerfold, une plateforme «permettant aux meilleurs créateurs d’interagir avec leurs fans, d’élargir leur communauté et de créer leurs propres contenus personnels et entreprises commerciales». Issus des mondes de la musique, de la mode, du fitness et du divertissement pour adultes, les fondateurs comprennent notamment l’artiste polyvalente Cardi B, également directrice artistique, et des modèles comme Amanda Cerny, Ana Foxxx ou encore Mia Malkova.