Playboy veut photographier Giulia Gwinn nue, elle refuse

Le magazine érotique lui a en effet proposé une offre pour poser nue devant ses objectifs. «Je préfère me mettre en scène sur le terrain en tant que footballeuse», a rétorqué Gwinn à «DPA», la principale agence de presse allemande. Avant de poursuivre: «D’une manière générale je pense et j’espère que nous avons des sujets bien plus passionnants et importants à aborder à l’approche d’une Coupe du monde.»

Plus appréciée que l’équipe masculine

Florian Boitin, rédacteur en chef de la version allemande de «Playboy», a expliqué pourquoi le magazine s’intéresse à la jeune femme de 24 ans. «Le football féminin n’est plus un sport marginal, explique Florian Boitin. Il prend de plus en plus d’importance dans la société. Mieux encore, selon un sondage récent commandé par le magazine allemand «Playboy», l’équipe nationale féminine est nettement plus appréciée que son homologue masculine». Des femmes comme Giulia Gwinn représenteraient ainsi le succès et la popularité des footballeuses allemandes.