Le PDG de la division PlayStation de Sony démissionne

Jim Ryan avait rejoint en 1994 la branche européenne de SIE, avant d’occuper divers postes au sein de cette division, jouant notamment un rôle dans les lancements des consoles PlayStation depuis la PS2. Sur la fin de son règne, Jim Ryan a subit un certain nombre de critiques de la communauté des gamers, certain n’hésitant pas à requalifier le slogan «For the Players» («Pour les joueurs», ndlr) inauguré avec la PS4 par «For the Payers» («Pour les payeurs») suite à quelques décisions impopulaires.